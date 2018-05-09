Türk Halk Müziği konseri ve halk dansları büyüledi

Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçılarının konseri ve halk dansları gösteri izleyenleri büyüledi. Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri ilk gününde öğrenciler Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçıları Nilgün Kızılcı ve Hasan Öztürk’ün konseriyle eğlendi. Kutlubey Kampüsünde hazırlanan şenlik alanında gerçekleştirilen konserde sanatçılar popüler parçalarla birlikte kahramanlık şarkıları da söyledi. Konser sırasında yağan yağmura rağmen alanı boşaltmayan öğrencilerin seslendirilen parçalara eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık bir buçuk saat süren konser, Türk Halk Müziği sanatçılarının Bartın Üniversitesi öğrencilerine teşekkürünün ardından son buldu. Halk dansları gösteri büyük alkış aldı. Bartın Üniversitesi halk oyunları ekibinin konser öncesi gerçekleştirdiği gösteri ise büyük beğeni topladı.Karadeniz yöresinden oyunlarını sergilendiği gösteri sonrası halk oyunları ekibini uzun süre alkışladı.