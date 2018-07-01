Uçurum kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesinde Tavşan Adası’nın manzarasını izleyen vatandaşlar, uçurumun kenarında köpek sesi duyunca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kısa süreli hazırlık çalışmasının ardından halatlar yardımı ile yaklaşık 10 metreden aşağıya indi.

Uçurumun kenarında aparat ile köpeği yakalayan ekipler, kurtarma çalışmasıyla birlikte köpeği yukarıya çıkarttı. Bu sırada kurtarma çalışmasını izleyen vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı.

Kurtarılan köpek ise sahibine teslim edildi.