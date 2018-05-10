Ar-Ge Proje Pazarı etkinlikleri kapsamındaki konferansta konuşan Marka Danışmanı ve İletişim Uzmanı Harun Emre Karadağ "Ülkemizin çok büyük potansiyeli var. Ancak buna engel olmak isteyen güçler var" dedi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Konferans Salonunda Marka Danışmanı ve İletişim Uzmanı Harun Emre Karadağ “Güçlü Türkiye İçin Ar-Ge, İnovasyon, Girişimcilik ve Markalaşma” adlı bir konferans verildi.

Ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında katma değerin arttırılabilmesi için Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve markalaşmanın önemine vurgu yapan Karadağ "Ülkenin hedefleri bütünleşik bir anlayışla ele alınmalı ve markalaşma konusunda kararlı adımlar atılmalıdır. Ülkemizin çok büyük potansiyeli var. Her ne kadar buna engel olmak isteyen güçler olsa da Türkiye eski Türkiye değil. Önümüzdeki yıllar çok daha farklı bir ülke olacağımızı öngörüyor ve inanıyorum" dedi.

"Güçlü Türkiye için 3 şeye yatırım yapmalıyız"

Karadağ, güçlü Türkiye için bazı alanların önemine dikkat çekerek "Şimdi yatırım zamanı. Kendinize ve insana yatırım yapmak gerekiyor. İşine yatırım yapmalı ve ufkumuzu artırmamız çok önemli. Geleceğe yatırım yapma noktasında ise cesur olmalıyız. ancak şunu unutmayalım; gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz diğerleri de yanlış iliklenir" diye konuştu.

"Markalaşma konusunu çok önemsemeliyiz"

"Marka gönülleri kazanmaktır" sözüne atıfta bulunarak konunun önemine dikkat çeken Karadağ, "Markalaşmada bazı başlıklar var. Ekip ve brifler, pazar araştırması, marka ismi belirlenmesi, patent, logo, amblem (renkler ve anlamı), kurumsal kimlik, web sayfası başlıklardan bazıları. Bunların ayrı ayrı düşünülmesi ve üzerinde ciddi çalışmalar yapılması başarıya götürecektir. Tabi sosyal medya hesapları, halkla ilişkiler, kampanyalar ve dijital pazarlama da çağımız dünyasında unutulmaması gereken etmenlerdendir." ifadelerini kullandı.

"Markalaşma uzun soluklu bir yolculuk"

Karadağ, markalaşma için yetenekli bir ekip ile birlikte doğru stratejilere sahip olunması gerektiğini de kaydederek, "Bu uzun soluklu yolculukta işimizi profesyonellere teslim edeceğiz. Ar-Ge yapacağız. Bu çalışmalar sırasında gerekirse biraz zarar vereceğiz. Ancak bunlar tam manasıyla yapıldığında başarı kaçınılmaz olacaktır." şeklinde konuştu.

Endüstri 4.0 konusunda da bilgilerin verildiği etkinlik karşılık soru cevapların alınmasının ardından son buldu.

Rektör Uzun’dan gelecek vurgusu

Karadağ’a etkinliğe sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun "Üniversitemiz, ülkemiz için belirlenen hedeflere ulaşılması için gayret göstermektedir. Akademik gücümüz ve öğrencilerimizle birlikte çalışmalar üreterek ülkemize faydalı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gerek ulusal gerek uluslararası çalışmalarımız ile ’Bartın Üniversitesi Markasını’ oluşturmaya başladık. Gerçekleştirdiğimiz II. Ar-Ge Proje Pazarı da ulusal anlamda ülkemizin kalkınma hamlesine katkı sunarken aynı zamanda oluşturmaya başladığımız markaya da pozitif bir katkı sunacaktır." dedi.