Ulus MYO öğrencileri doğada ders işledi

Ö. 3000 yıllara kadar uzanan tarihiyle Ulus ormanlarında ders işlediler.

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu (Ulus MYO) tarafından ‘Dersimiz Doğada' etkinliği düzenlendi. Ulus MYO Yerleşkesinden başlayan etkinlikte Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı ile Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı öğrencileriyle öğretim elemanlarının aralarında olduğu yüzden fazla kişi yaklaşık 8 kilometre Şahintepe bölgesine yürüdü. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un da katıldığı etkinlikte öğrenciler sahil çam, karaçam, sapsız meşe ve adi ardıç türlerinin yoğun olarak bulunduğu doğal yaşamı yerinde gözlemledi. 400 rakımda bulunan Şahintepesi bölgesinde kısa bir kamp yapan öğrencilere öğretim elemanları tarafından Ormancılık Bilgisi, Gymnospermae ve Odun Dışı Orman Ürünleri ile Kamu Yönetimi dersleri anlatıldı.

Ulus MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Kadri Akçalı düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin nitelikli bir birey olarak yetiştirme hedefinde olduklarını belirterek, derslerde teori ve pratiği bir arada vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Akçalı, ‘Dersimiz Doğada' etkinliğiyle ise öğrencilerin motivasyonunu daha da arttırmayı amaçladıklarını kaydederek “Bartın'ın Ulus ilçesinde bulunan Meslek Yüksekokulumuz eşsiz doğası ve M.Ö. 3000 yıllara uzanan tarihiyle önemli bir noktada yer almaktadır. Oksijeni bol, görsel olarak yeşilin her tonuna sahip, akarsuları, şelalesi ve yaylasıyla ilçemizde öğrencilerimize en iyi eğitimi verme gayretindeyiz. Bu doğrultuda verdiğimiz eğitimlerle onları geleceğe hazırlarken, düzenlediğimiz etkinlikle motivasyonlarını en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken bulunduğumuz bölgenin tüm güzelliklerinden faydalanmalarını ve yüksek bir doğa bilincine sahip olmalarını temenni ediyoruz” dedi.

Öğrencileri yalnız bırakmayan Rektör Uzun ise yeni akademik yılın herkese başarı ve mutluluk getirmesini dileyerek, “Öğrencilerimizle birlikte çıktığımız bu yolculukta, hem birey ve hem de kurum olarak sınırlarımızı genişlettiğimize, ufkumuzu daha da ileriye taşıdığımıza inanıyoruz. Bu noktada sadece eğitim-öğretim alanlarıyla sınırlı olmayan bir öğrenme ortamında gerçekleştirilen bu gibi etkinliklerle öğrencilerimize değer kattığımızı düşünüyorum. Eğlenerek öğrenen öğrencilerimize güveniyor, geleceğe olan yolculuklarında her zamanda yanlarında olduğumuzu belirterek, başarılar diliyorum” diye konuştu.