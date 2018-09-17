UMKE gönüllüleri Kilis Sahra Hastanesine uğurlandı

Bartın'da Kilis Çobanbey sınırında oluşturulan Seyyar Sahra Hastanesinde görev yapmak üzere görevlendirilen doktorlar törenle uğurlandı.

Fırat Kalkanı harekatında görevli güvenlik görevlilerine ve bölge halkına tıbbi destek vermek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Kilis Çobanbey sınırında oluşturulan Seyyar Sahra Hastanesinde görev yapmak için Bartın'dan 2 doktor ve 1 ebe olmak üzere 3 UMKE personeli görevlendirildi. Personeller müdürlük binasında düzenlenen uğurlama töreni ile Kilis'e yolcu edildi. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, "Çobanbey Sahra Hastanesinde 24 saat boyunca kesintisiz sağlık hizmeti sunmak için Doktor Canan Dalaslan ve Ebe İrem Kahraman arkadaşımız bugün yola çıkıyorlar. Bizde kendilerini uğurlamak için buradayız. Doktor Korgün Gürgöze arkadaşımız da Kilis UMKE görevine birkaç gün sonra katılacak. UMKE 10.Bölge olarak toplam 12 UMKE personeli Çobanbey Sahra Hastanesinde kesintisiz sağlık hizmeti sunacaklardır. Onlarla gurur duyuyoruz. Allah oradaki Mehmetçiklerimize ve görev yapan sağlıkçı arkadaşlarımıza başarılar nasip etsin. Hayırlı görevler dilerim" dedi.