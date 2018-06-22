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22 Haziran 2018 10:28

Üniversiteli Berrak, "Kendimi iyi hissetmiyorum" deyip yere yığıldı

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 4’üncü sınıf öğrencisi Berrak Demirkaya (26), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Üniversiteli Berrak,

22 Haziran 2018 10:28

Acı haber üzerine Ankara’dan gelen Demirkaya ailesi fertleri, hastane önünde sinir krizi geçirdi.


Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 4’üncü sınıf öğrencisi Berrak Demirkaya, akademik yılın sona ermesinin ardından kentteki mimarlık ofisinde çalışmaya başladı. Dün akşam saatlerinde işten çıktıktan sonra Hendekyanı Caddesi’ndeki evine gelen Demirkaya, balkona çıktı. Evde bulunan kız arkadaşlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum" diyen Berrak Demirkaya, bir anda yere yığıldı. Demirkaya, arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Demirkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirkaya’nın, evde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Acı haber üzerine Ankara’dan gelen Demirkaya ailesi fertleri, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Berrak Demirkaya’nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yarın Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.




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