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10 Ağustos 2018 13:49

Ünlü oyuncuya benzeyen genç ilgi odağı oldu

Bartın’da yaşayan Ali Okan Güngörür, TRT’nin sevilen dizisi Mehmetçik Kut’ul Amare dizisinde Mehmet rolünde oynayan İsmail Ege Şaşmaz’a benzerliği nedeniyle ilgi odağı oldu.

Ünlü oyuncuya benzeyen genç ilgi odağı oldu

10 Ağustos 2018 13:49


Üniversite öğrencisi olan ve okuldan arta kalan zamanlarda babasının çay bahçesinde çalışan Ali Okan Güngörür, İsmail Ege Şaşmaz’a benzerliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.


Kendisini görmeye gelen vatandaşlara sohbet eden Güngörür, onlarla fotoğraf çektiriyor.


Güngörür, yaptığı açıklamada, İsmail Ege Şaşmaz’a benzediğini duyup ve fotoğraf çektirmek için gelen kişilerin çok olduğunu söyledi.


Arkadaşlarının yakınlarının da İsmail Ege Şaşmaz’a benzettiğini söyleyen Güngörür, “İlk başlarda ben aldırış etmemiştim. Dükkana fotoğraf çektirmeye geliyorlar. Benimde hoşuma gidiyor. Böylesi güzel bir dizide bir oyuncuya benzetilmek gerçekten çok güzel” dedi.


Güngörür’ü görmeye gelen Cansu Işık ise, “Ben o diziyi sürekli izliyorum. Buraya da sürekli geliyoruz. İsmail Ege Şaşmaz’a benzediğini gördük. Onunla hatıra fotoğrafı çektirdik. İsmail Ege Şaşmaz’ı çok beğeniyorum, zaten onu ben daha önceden de takip ediyorum” ifadesini kullandı.


Gülçin Seren Işık da, “Okan ağabeyin İsmail Ege Şaşmaz’a benzediğimi duyduk. Fotoğraf için buraya geliyoruz” diye konuştu.




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