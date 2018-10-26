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Uzayan ağaç dallarına ekipler müdahale etti

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalı Sevgi Parkı’nda aydınlatma direklerinin önünü kapatan ağaç dalları kesiliyor.

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalı Sevgi Parkı'nda aydınlatma direklerinin önünü kapatan ağaç dalları kesiliyor.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Belediyemize ait park, yeşil alan, spor alanları ve yürüyüş yollarının periyodik olarak bakımlarını yapıyoruz. Bu çalışmanın yanı sıra uzayan yabani otlar ve ağaç dallarını da keserek vatandaşlarımızın bu alanlarımızdan daha iyi faydalanmasını sağlıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz son olarak Yalı Sevgi Parkı'nda aydınlatma direklerinin önünü kapatan ağaç dalları kesimi ile ilgili çalışma başlattı. Kısa süre içinde bu bölgede ki çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.

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