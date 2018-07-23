Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 17:30

Vali Dirim, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Bartın Valisi Nusret Dirim, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında Bartın’da görev yapan basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.

Vali Dirim, basın mensuplarıyla bir araya geldi

23 Temmuz 2018 17:30


Yemekte Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Büyükkızılkum Köyü Muhtarı Ersin Değer, Küçükkızılkum Köyü Muhtarı Recep Denizer, Hatipler Köyü Muhtarı Ramazan Kahraman da hazır bulundu.


Yemekte konuşan Vali Dirim, “Medyanın toplumun haber alma ihtiyacını karşılamada en önemli unsur olduğunu ve toplumu bilinçlendirme anlamında da çok önemli bir kamu görevi ifa ettiğini biliyoruz. Bartın’ın medyanın da oldukça Bartın’da yapılan yatırımlarla yakından ilgilendiğini biliyoruz. Yine Bartın’da olan bitenle yakından ilgilendiğini biliyoruz. Bartın’da çok canlı bir medya sektörü var. Sizlerle yakın işbirliği içerisinde işlerimizi yürütmek istiyoruz. Bu anlamda böyle önemli günlerde en azından sizlerle yakın bir temasta bulunmak istedik. Onun için buradayız. Hepimiz birlikte kamu hizmeti yapmak üzere çalışıyoruz. Hepimiz aynı ağacın üzerindeyiz. Siz başka bir dalında biz başka bir dalındayız. Ama nihayetinde kamu hizmeti yapıyoruz. İnşallah ülkemizin ve bölgemizin imkânlarını el birliği ile artırma gayretimiz göreve bulunduğumuz süre içerisinde devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç