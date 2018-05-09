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09 Mayıs 2018 17:47

Vali trafik güvenliğine dikkat çekmek için 100 promil alkollü gözlükle topa vurdu

Bartın’da Trafik Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı UMKE ekibi ve İl Afet ve Durum Acil Müdürlüğü (AFAD) tarafından vatandaşları trafik güvenliği konusunda bilgilendirmek amacıyla stant açıldı.

Vali trafik güvenliğine dikkat çekmek için 100 promil alkollü gözlükle topa vurdu

09 Mayıs 2018 17:47


Bartın’da kapalı Pazar yerinde kurulan standa Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Standı ziyaret eden Bartın Valisi Nusret Dirim ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Herhangi bir kaza ve afet anında gerekli müdahaleleri bilinçli bir şekilde yapacak ekiplerimiz hazır. Ancak tabi ki bizim arzumuz hayatı olumsuz etkileyecek bir afet veya kazanın olmaması. Ama bizim ve ilgili birimlerin herhangi bir kötü senaryoya karşı hazırlıklı olması gerekiyor.Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek açısında da Trafik Haftası münasebetiyle bu ürünleri sergiliyoruz. Bunlar sahip olduğumuz imkanların bir kısmı. Daha sergileyemediğimiz bir çok imkanlarımız da var. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Ardından 100 promil alkollü güzlük ile topa vurdu.




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