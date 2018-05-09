Bartın’da kapalı Pazar yerinde kurulan standa Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Standı ziyaret eden Bartın Valisi Nusret Dirim ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Herhangi bir kaza ve afet anında gerekli müdahaleleri bilinçli bir şekilde yapacak ekiplerimiz hazır. Ancak tabi ki bizim arzumuz hayatı olumsuz etkileyecek bir afet veya kazanın olmaması. Ama bizim ve ilgili birimlerin herhangi bir kötü senaryoya karşı hazırlıklı olması gerekiyor.Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek açısında da Trafik Haftası münasebetiyle bu ürünleri sergiliyoruz. Bunlar sahip olduğumuz imkanların bir kısmı. Daha sergileyemediğimiz bir çok imkanlarımız da var. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından 100 promil alkollü güzlük ile topa vurdu.