Varil cinayeti zanlıları tutuklandı

Bartın’da önceki gün meydana gelen olayda, ırmakta bulunan varil içerisinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, varilden bacakları kesilmiş halde insan cesedi çıkardı. Cesedin kayıp olan 38 yaşındaki Şükrü Kesgin’e ait olduğu belirlendi. Olayın ardından Kesgin’le son olarak görülen Hulisi G. ve Sercan A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılar, içki içmek için Şükrü Kesgin’in evine gittiklerini, evde Kesgin’in kendilerine sarkıntılık etmesi üzerine sinirlenerek şahsı öldürdüklerini iddia etti. Zanlıların ayrıca Kesgin’in telefonunu alarak telefon bayisine sattığı belirlendi.

Olayın ardından tahkikatlarını tamamlayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Şube Müdürlüğü ekipleri iki zanlıyı Bartın Adliyesine sevk etti. Zanlılar nöbetçi mahkeme tarafından kasten adam öldürme, hırsızlık ile ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.