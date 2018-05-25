Vefatının yıldönümünde Prof. Dr. İbrahim Sarıçam anıldı

Dr. İbrahim Sarıçam, Bartın Üniversitesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde gerçekleştirilen anma töreni, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi İbrahim Urgancı’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Köycü tarafından hatim duası yapıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, merhum Profesör Sarıçam’ın çalışmalarıyla örnek bir insan olduğunu belirterek, eserleriyle her zaman anılacağının altını çizdi.

Rektör Uzun "Gelecek nesillerin gururla örnek alacağı güzel insanlardan biri olan Prof. Dr. İbrahim Sarıçam’ı rahmetle anıyoruz. Üniversitemizde, şehrimizde doğan bir büyük insanı anmanın ve gelecek nesillerimize onun hayatını aktarmanın gururunu yaşıyoruz. Üniversitemizde Prof. Dr. İbrahim Sarıçam ismi her zaman anılacaktır." dedi.

Değerli bir bilim insanının anılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cüneyd Aydın ise "Önemli bir değer olarak kabul ettiğimiz bilgi üreten, toplumu aydınlatan ve ona yeni ufuklar açan merhum Prof. Dr. İbrahim Sarıçam ve onun gibi değerli bilim insanlarının tanınması ve tanıtılması gerekiyor." diye konuştu.

Arkadaşları Prof. Dr. İbrahim Sarıçam’ı anlattı

Anma programı kapsamında düzenlenen panelde merhum Sarıçam’ı arkadaşları Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İrfan Aycan, Prof. Dr. Seyfettin Erşahin ve Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu anlattı.

Panelin başkanlığını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Ünal, Prof. Dr. İbrahim Sarıçam’ın alanında çok değerli bir bilim adamı olduğunu kaydederek, "Kişiliğiyle herkese örnek bir insandı." dedi.

’Arkadaşım İbrahim Sarıçam’ adlı bir konuşma yapan Prof. Dr. Aycan "Sevgili kardeşim İbrahim Sarçam benim 40 yıllık arkadaşımdı. Bu süre içerinde beraber çok güzel ve değerli vakit geçirdik. Kendisi tam bir Anadolu insanı olarak tanımlayabilirim." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Erşahin de ’İbrahim Sarıçam’ın ilmi Yönü ve Eserleri’ başlıklı konuşmasında "İbrahim hocamızı, hiç mübalağasız söylüyorum, konuşmak ve anlatmak kolay değil. Kendisiyle çok uzun mazimiz olduğu için söylüyorum. Bir ilim insanı sorumluluğuyla İbrahim Sarıçam, insanlara bir şeyler söylemek istedi. Hocamız bilimsel ve ilmi tarihçilik yaptı. Kritik tarihçilik ve analitik tarihçilik yaptı. Çok iyi metin okurdu. Türkiye’de ve Dünya’da Hz. Muhammed ile ilgili kitap yazmak kolay bir şey değildir. Ama İbrahim Sarıçam hocamız bunu başardı." ifadelerini kullandı.

’İbrahim Sarıçam ve Yaşam Felsefesi’ konulu konuşmasını yapan Prof. Dr. Serinsu ise "İbrahim Sarıçam bir değerdi. İnsanı hayattayken sevmek değeriydi. Sarıçam hocamız, ‘sevdiğini hayattayken söylemek ve eylemleriyle kanıtlamak değeri hayal dünyamızın değil gerçek dünyamızın bir parçası olsun’ diye çabaladı." dedi.

Gerçekleştirilen panel sonunda Rektör Uzun ve Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz’ün panelistlere teşekkür belgelerini verdi.

Prof. Dr. İbrahim Sarıçam’ın 5 bin kitabı bağışlandı

Anma törenine merhum Prof. Dr. İbrahim Sarıçam’ın eşi Ayşe Sarıçam ile çocukları Semih Sarıçam ve Esma Sarıçam da katıldı.

Bartınlı Profesör İbrahim Sarıçam’ın Bartın Üniversitesi Kütüphanesine bağışladığı 5 bin kitapla ilgili teşekkürlerini ileten Rektör Uzun, "Böyle değerli bir insanın bin bir zorlukla biriktirdiği kitapların Bartın Üniversitesi kütüphanesinde yer alması bizim için çok kıymetli. Bu kitaplarla bizler ve öğrencilerimiz merhum hocamıza karşı hasretimizi bir nebze de olsa dindirmiş olacağız. Kütüphanemize gelen araştırmacılarımızın ve öğrencilerimizin önüne bu kitaplar bir ışık tutacaktır. Bu vesileyle Prof. Dr. İbrahim Sarıçam hocamızı bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, ailesine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Tören sonrası öğrencilerle birlikte iftar yapıldı

Tören sonrası öğrenciler ve katılımcılar Bartın Üniversitesi yemekhanesine geçerek hep birlikte oruçlarını açtı. Tasavvuf musikisi ve ilahiler eşliğinde yapılan iftara yoğun katılım oldu.