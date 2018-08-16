Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri başladı

Yerleştirme sonuçlarına göre asil olarak bir programa yerleşen öğrenciler, kayıtlarını 13-17 Ağustos tarihleri arasında kayıt hakkı kazandıkları fakültelerin/yüksekokulların öğrenci işlerine giderek yapabilecekler.

Öğrencilerin Türkçe dil yeterlilik düzeylerini ölçmek için Ağdacı Kampüsü’nde yer alan BÜ-DEM (Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi) binasında Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı gerçekleştirildi. 13 Ağustos 2018 tarihinde üniversitemiz Ağdacı Kampüsü’nde gerçekleştirilen sınavda öğrenciler, ‘Okuma-Anlama’, ‘Dinleme’, ‘Yazma’ ve ‘Konuşma’ olarak 4 farklı beceride değerlendirildiler.

Kayıt için aileleri ile gelen öğrenciler, Bartın Üniversitesi’ni özellikle tercih ettiklerini belirterek Bartın’ı ve üniversiteyi daha önceden araştırdıklarını ve tercihlerinden dolayı şimdiden çok mutlu olduklarını belirttiler.

791 öğrenci kayıt hakkı kazandı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak her yıl yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırdıklarını ifade ederek, uluslararası öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Hedeflerinin öğrenci sayıları ile orantılı olarak ülke çeşitliliğini arttırmak olduğunu belirten Rektör Uzun, bu yıl 21 farklı ülkeden 791 öğrenciyi üniversitemize kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.