Yavuzaslan: “Suriyeli değil insan”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Basın Etik Kurulu üyesi de olan Yavuzaslan, “Medyamızda ve tartışma söylemlerinde ayrımcı ve ötekileştirilen bir dil kullanılmaktadır. Gazetecilerin ana görevi barış dili ve insanlık erdemleri olmalıdır. Bakınız bu katledilen Suriyeli kardeşlerimizin kimliğinde "Geçici Koruma" yazıyordu. Bu insanlar bize Allah’ın kutsal birer emanetidir. Türk Milletinin koruması altındadırlar. Bu acı olayı haberleştirirken ya da tartışırken mesleğimizin bize yüklediği etik değerlere sadık kalmalıyız’’dedi.

Yavuzaslan ayrıca Sakarya’da Suriyeli aileye karşı yapılan katliamı da şiddetle kınadı.