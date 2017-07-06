Yavuzaslan: “Türklerin Anayurdu’nda istikrar sağlanmalıdır”

Yavuzaslan yaptığı açıklamada, 5-8 Temmuz günlerinde Urumçi’den yaşanan olaylarla ilgili olarak tarafsız kaynaklar ve görgü tanıkları bu sayının üç binlerde olduğunun altı çizdi.

Yavuzaslan, “Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de 2009 yılı 5 Temmuz gününde yaşanan olaylar esnasında sergilenen kontrolsüz güç, binlerce masum insanın hayatını tehlikeye atmıştır. Adeta 5-8 Temmuz günleri abartısız ifade etmek gerekirse minimal bir etnik bir soykırım uygulanmıştır. Olaylarda; kritik yaralı olarak nitelendirilen ağır yaralıların ölüme terk edilmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının yüzlerce kişiye ulaştığı bilinmektedir. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti verilerine göre Urumçi’de tutuklanan, gözaltına alınan gençlerin sayısı bilinmemekle birlikte sadece Kaşgar şehrinde 3 gün içinde 7 bin genç evlerinden alınarak bilinmeyen yerlere götürüldüğü tespit edildi” dedi.

Doğu Türkistanlıların Sürgündeki Başbakanı İsmail Cengiz de açıklamasında, “5 Temmuz 2009’da Müslüman Türklere yönelik bir etnik soykırım uygulandığı kuşkusu hakim olmuştur. Nitekim bölgenin Komünist Partisi Genel Sekreterinin görevden alınması bu tesbitimizi doğrulamaktadır. Pekin Hükümeti bölgede istikrarı sağlamak istiyorsa, bizim önerilerimizi dikkate almak durumundadır’’dedi.

İsmail Cengiz, “Filistin’in, Gazze’nin haklı davasına gösterilen “haklı hassasiyetin” Doğu Türkistan için de gösterilmesi durumunda, olayların daha da üzücü boyutlara ulaşmasının önleneceği kanaatimiz vardır. Nitekim Sayın Erdoğan’ın, Sayın Bahçeli’nin, Sayın Destici’nin sergiledikleri kararlı tavır ve onurlu duruş, kardeşlerimize moral verdiği gibi, katliamın bir nebze de olsa yavaşlamasını sağlamıştır. Beklenti bu onurlu duruşun devamı ve ilişkilere yansımasıdır” diye konuştu.