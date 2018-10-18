Yeni imar yolu açılıyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Karaköy Mahallesi'nde yerleşim alanları artması sebebiyle yeni yollara ihtiyaç duyuluyordu. Bu ihtiyacı karşılanması amacıyla Kadıoğlu Sokak'ta imar yolu açma çalışması başlattık. 140 metrekare alanda gerçekleştireceğimiz çalışma ile bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlamış olacağız. Gelişen Bartın'ımızda çalışmalarımıza ara vermeden hızlı bir şekilde devam ediyoruz” dedi.