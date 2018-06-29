Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 14:36

Yeni transferler imzayı belediyede attı

Bartın’ı Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Bartınspor kadrosuna kattığı futbolcular için imza töreni düzenledi.

Yeni transferler imzayı belediyede attı

29 Haziran 2018 14:36


Bartın Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen törene Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Bartınspor’un Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Törende kadroya yeni katılan futbolcular ile tanışan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın sporculara başarılar diledi.


Törende konuşma yapan Başkan Cemal Akın, ”Uzun yıllardır özleminin çektiğimiz 3. Lige bu sezon yükseleceğimize inancımız tam. Kentimiz ve taraftarlarımız bunu fazlasıyla hak ediyor. Bartın Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu sezonda üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazırız. Takımımıza katılan yeni sporcularımızı tebrik ediyor, yönetici dostlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç