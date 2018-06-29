Yeni transferler imzayı belediyede attı

Bartın Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen törene Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Bartınspor’un Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Törende kadroya yeni katılan futbolcular ile tanışan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın sporculara başarılar diledi.

Törende konuşma yapan Başkan Cemal Akın, ”Uzun yıllardır özleminin çektiğimiz 3. Lige bu sezon yükseleceğimize inancımız tam. Kentimiz ve taraftarlarımız bunu fazlasıyla hak ediyor. Bartın Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu sezonda üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazırız. Takımımıza katılan yeni sporcularımızı tebrik ediyor, yönetici dostlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.