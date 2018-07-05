Yenilenen hizmet binaları törenle açılacak

Bartın Belediyesi hizmet binalarını yenilemeye devam ediyor. Daha önce Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binalarını yenileyen Bartın Belediyesi son olarak Kemerköprü Mahallesi Arka Sokak’ta bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Serasını Sanayi Sitesi’ne taşımak üzere başlatmış olduğu çalışmaları tamamladı. Çok daha iyi fiziki şartlarda hizmet verecek olan Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Binası ile Bitki Üretim Tesisi 9 Temmuz Pazartesi günü Saat 18.00’da düzenlenecek olan tören ile hizmete girecek.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, güzel bir çalışmayı Bartın’a kazandırmanın sevincini yaşadıklarını ve açılış törenine tüm vatandaşları beklediğini söyledi.

Akın, göreve başladıkları tarihten itibaren Bartın için büyük önem arz eden projelere imza attıklarını belirterek, “Doğalgazın kentimize gelmesi, Bartın Irmağı’nın kanalizasyondan kurtulması, alternatif su hattının hizmete girmesi gibi büyük projeleri hayata geçirdik. Bu çalışmalarının yanı sıra Gazhane Kültür Parkı, Karaçay Piknik Alanı, Yalı Sevgi Parkı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Belediye Bahçesi gibi birçok sosyal alanı hizmete açtık. Altyapı çalışmalarımızın yanı sıra üstyapı çalışmalarımız ile cadde ve sokaklarımıza çok daha güzel bir görünüm kazandırdık” dedi.

Bu çalışmaları yaparken bir yandan belediyeye ait hizmet binalarını da yenilediklerini kaydeden Akın, şunları söyledi: “Daha önce Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Teknik Atölyeleri, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binalarımızı yeniledik. Son olarak da uzun yıllardır Kemerköprü Mahallesi Arka Sokak’ta hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü Seramızı Sanayi Bölgesi’ne taşıdık. 4 bin 792 metrekare alana sahip Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Bitki Üretim Tesisi, içerisinde 585 metrekare alana sahip 2 kattan oluşan hizmet binası, bitki üretimi amacıyla 8 metre eninde, 25 metre boyunda naylon sera ve muhtelif malzemelerin muhafazası için 3 adet sundurmayı barındırıyor. İlimiz için önemli çalışmalar yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü’müz yeni binasında çok daha iyi fiziki şartlar altında hizmet vermeye devam edecek. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.