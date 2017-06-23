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23 Haziran 2017 17:43

Yeşilay Türk Dünyası’na açılıyor

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu tarafından iftar programı düzenlendi.

Yeşilay Türk Dünyası’na açılıyor

23 Haziran 2017 17:43

İftarda Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan da yer aldı.


İstanbul’da Yeşilay’ın merkezi Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen iftar programına Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov’un yanı sıra Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu başkanı İsmail Cengiz ve federasyon bünyesinde 40’ı aşkın dernek temsilcileri, TKÜUGD Başkanı Güngör Yavuzaslan ve Türk dünyasından çok sayıda davetli katıldı.


36 ülkede örgütlenmiş olan Yeşilay, Türk Dünyası coğrafyasında da örgütlenecek. Avrasya Federasyonu ile işbirliği içinde Türk Cumhuriyetleri başkentlerinde yeni Yeşilay’ların kurulacağı belirtildi.


Yeşilay’ın Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu ile birlikte düzenlediği "Türk Dünyası İftarı"nda konuşan İsmail Cengiz; bu yılın son baharında "Kırgızistan Yeşilay Teşkilatı"nın kurulacağı müjdesini verdi.


Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz da, "Türk Dünyası başkentlerinde Yeşilay örgütlenmelerinin tamamlanmasının ardından "Uluslararası Yeşilay Kurultayı"na ev sahipliği yapacaklarını" belirtti.


Yeşilay Genel Sekreteri Osmanhan Dursun ise Yeşilay’ı aşama aşama Avrasya coğrafyasına taşımayı hedeflediklerini belirterek, öncelikle bu coğrafyaya mensup Türk Dünyası STK yöneticilerini ve üyelerini zararlı alışkanlıklarla mücadele yöntemleri konusunda çalıştaylar düzenleyeceğiz. Derneklerimiz aracılığı ile ülkemize sığınmış olan gençlerimizi bilgilendirme seminerleri düzenleyeceğiz. Daha sonra zararlı alışkanlıklarla mücadele çalışmalarımızı Türk Dünyası başkentlerinde devam ettireceğiz." dedi.




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