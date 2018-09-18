YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şişman, Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti

Dr. Mehmet Şişman, Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi'ni ziyaret eden Dr. Mehmet Şişman, Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun'dan üniversitenin mevcut durumu ile yürütülen akademik ve idari çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ağdacı ve Kutlubey Kampüslerinde gerçekleştirilen ziyarette Rektör Uzun tarafından bilimsel faaliyetler, eğitim-öğretim, yatırımlar ve üniversitenin 5 yıllık stratejik planı konularında bilgiler verildi.

Yeni YÖK yaklaşımıyla birlikte üniversitelerin çok ciddi bir gelişim içerisinde olduğunu belirten Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nin de belirtilen hedefler doğrultusunda gayret gösterdiğini söyledi.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak gerek akademik ve idari personelimiz gerekse öğrencilerimizle geleceğimize değer katacak projeler üretmek için çalışıyoruz. Yükseköğretim kurumlarında misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma çalışmalarıyla birlikte ilk olarak bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar yapma gayretindeyiz. Bu çalışmalarımızın bölgemizden başlamak üzere ülkemizin kalkınmasına da katkı sunmasını hedefliyoruz. Her geçen gün kendimizi biraz daha geliştiriyor, heyecan ve kararlılığımızla sürdürülebilir adımlar atıyoruz. Bunları yaparken de iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerini önemsiyor, onların da fikirlerini alarak 5 yıllık stratejik planımızı oluşturuyoruz. Bu noktada başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç olmak üzere desteklerinden dolayı YÖK Yürütme Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Mehmet Şişman hocamızın şahsında tüm YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şişman ise Bartın Üniversitesi'nin doğayla iç içe yerleşkelerde verilen eğitim ve yapılan çalışmalarla adından bahsettirdiğini kaydederek, “Bulunduğu bölge itibariyle Bartın Üniversitesi büyük bir potansiyele sahip. Bölgesel dinamiklerin harekete geçirilmesiyle birlikte bu potansiyel, ulusal ve uluslararası düzeyde faydaya dönüşecektir. Bu doğrultuda YÖK, her zaman olduğu gibi Bartın Üniversitesi'nin yanında olmaya devam edecektir.” diye konuştu.

Ziyaret kapsamında YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şişman, Rektör Uzun ve beraberindekiler Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programı öğrencileri tarafından yapılan tekneyle Bartın Irmağı üzerinde bir gezinti de yaptı.