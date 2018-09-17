Yol ve kaldırımda sona gelindi

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler Devlet Hastanesi yolunda yeni kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Bartın Belediyesi Devlet Hastanasi yolu üzerinde bulunan kaldırım düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çeşitli sebeplerden dolayı hasar gören kaldırımların bakım onarım ve yapım çalışları hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, çeşitli sebeplerden dolayı hasar gören Devlet Hastanesi yolunu sıcak asfalt ile düzenledikten sonra kaldırımlarını yeniden düzenlediklerini söyledi. Başkan Akın yaptığı konuşmada “Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından çeşitli sebeplerden dolayı hasar gören Devlet Hastanesi yolunu sıcak asfalt ile düzenledikten sonra kaldırımları en güzel şekilde düzenliyoruz. Bu kapsamda düzenlemeye başladığımız Devlet Hastanesi yolunda çalışmalarımız son aşama ya geldi. Bu noktadaki yol ve kaldırımlarımızı da düzenlediğimiz diğer yerlerde olduğu gibi eskisinden çok daha güzel ve uzun ömürlü olacak şekilde yaptık. Kaldırımlarımızda engelli vatandaşlarımız için rampalar yaparken görme engelli vatandaşlarımız içinde onları kabartmalı taşlarla yönlendiren ayrı bir şerit oluşturduk. Caddeye ait eski ve hasarlı yapıyı tamamen sökerek sıcak asfalt ile yeni baştan düzenledik. Üst yapı düzenleme çalışmalarımız vatandaşlarımıza sorunsuz ve sarsıntısız şekilde ulaşım imkânı sağlamak için ihtiyaç duyulan her noktada devam edecek” dedi.