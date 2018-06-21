Yollar bakımdan geçiyor

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yollarda bakıma ihtiyaç duyulan noktaları bayram öncesinde onararak vatandaşlara bayramda sıkıntısız şekilde ulaşım imkânı sağladıklarını söyledi. Çalışma ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın mahallelerde alt yapı ve üst yapı düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ederek her gün vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçları karşıladıklarını belirttiği açıklamasında aynı zamanda mahallerdeki yol ve kaldırımları da düzenli olarak bakımdan geçirdiklerini söyledi. Akın açıklamasında “Belediye olarak her gün gece gündüz bütün mahallelerimize hizmet götürüyoruz. Alt yapıda ve üst yapıda kalıcı çalışmalar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın uzun yıllar sıkıntı yaşamasını önlüyoruz. Bu çerçevede Mahallelerimizdeki mevcut yol ve kaldırımlarımızı da düzenli olarak bakımdan geçiriyor vatandaşlarımızın gerçekleştirilen çeşitli inşaat, alt yapı ve benzeri çalışmalar sebebiyle hasar görmüş yollardan dolayı sıkıntı yaşamasını önlüyoruz. Ekiplerimiz son olarak Cumhuriyet Mahallesi Elmalık Sokak’ta yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi“ dedi.