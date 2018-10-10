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Yollar yıkandı, yabani otlar temizlendi

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde yabani ot temizliği çalışması ve Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı 108.

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yabani ot temizliği çalışması ve Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı 108. Sokak ile Cephanelik Sokak'ta yol yıkama çalışması gerçekleştirdi.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, kentte yürütülen temizlik faaliyetlerinin titizlikle yürütülmesinin önemine değinerek hep birlikte dayanışma içerisinde çalışarak Bartın'a hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.


Akın açıklamasında “ Çöplerin süpürme, toplama ve kaldırılma çalışmalarımızın yanı sıra yolların yıkanması ve uzayan yabani otların temizlenmesi gibi çalışmalarımızla da halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz son olarak Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yabani ot temizliği çalışması ve Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı 108. Sokak ile Cephanelik Sokak'ta yol yıkama çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmamızı programımız dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edeceğiz. Kentin çehresini değiştiren hizmet ve projelerimizle birlikte temiz ve sağlıklı sokaklarıyla daha huzurlu ve güzel bir Bartın için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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