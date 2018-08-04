10 milyon TL yatırım yapılan Zilek Su Kaynakları kurudu

Zilek Su Kaynaklarında yaklaşık 2 seneden bu yana su kaybı yaşadığını belirten Abdurrahman Çiftçi isimli vatandaş, aşırı sulamadan dolayı kaynakların kuruduğunu söyledi. Zilek Su Kaynakları ile ilgili bilgi veren Çiftçi, “Zilek Suyu kurudu. 2 seneden beri su kaybı var. 5’inci ayda sulamalar başladığından dolayı 7 ayda tamamen kurudu. DSİ yetkililerinin söz ettiğine göre Diyarbakır tarafında yapılan kuyulardan dolayı olduğu düşünülüyor. 11 seneden beri burayı kullanıyoruz. 2 seneden beridir buranın suyu azalarak kurudu. Burada daha önce kaynak vardı ve dere gibi akıyordu. İki aydan beri sular kuruduğundan dolayı şuanda Batman Çayı’ndan su alıyoruz” dedi.

DSİ 103’üncü Şube Müdürü Bedi İleri, Zilek Kaynakları ile ilgili şuan uzmanları tarafından incelemelerin yapıldığını söyledi. İleri, "Zilek Kaynağı yaklaşık 5 metreküp/saniye debisi olan kaynak bölgesinde, tesis yaptık. Gelecekte Zilek Kaynakları’nın içme suyu olarak kazandırılması için 2010 yılında çalışmalar yapıldı. Burada amaç Ilusu Barajı’nın kuyruk suyu altında kalan söz konusu kaynakların kaybedilmemesi, su yükseldiği zaman Ilusu Barajı’nın tamamlanmasıyla beraber kaynaklar su altında kalacaktı. Bu kaynakları korumak adına biz DSİ olarak 10 tane keson kuyu yaptık ve ana kayaya bunları oturttuk. 9 tane toplama keson kuyusu, bir tane ana kesona bağlanıyor. Ana kesondan sonra burada kapalı sistemle toplan su depoya götürüp suyun kaybolmasını önlüyoruz. Yaptığımız bu tesisle amacımız, kaynağın su altında kaybolmamasını sağlamaktı. Zilek’te gözlediğimiz bazı akım değerleri var. Yeraltı suyunda bir takım çekilmeler gözlemiştik. Son 45 yılın en kurak yılını yaşadık. Bu tür su kaynaklarının nereden beslendiği konusunda elimizde çok bilimsel veriler yok. Bizim tahminlerimize göre son 45 yılın en kurak yılı olması, yağmayan yağmur ve kar suları ile beslenemeyen yeraltı sularından dolayı özellikle Güneydoğu’da sadece bu kaynak değil birçok yerde yeraltı sularının seviyesinin düştüğünü ve bazı kaynakların kuruduğunu görüyoruz. Bizde burada Zilek’te bunu gözlemledik. Bunun mevsimsel olduğunu düşünüyoruz. Kurak geçen bir mevsim ve sezondan sonra Zilek Suları’nın bundan etkilendiğini ve bunun geçici olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.