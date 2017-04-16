Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 12:20

100 yaşında sandığa gitti

Batman’da 100 yaşındaki kadın referandum için oğlunun yardımıyla sandık başına gitti.

100 yaşında sandığa gitti

16 Nisan 2017 12:20


Meydan Mahallesi’nde ikamet eden 100 yaşındaki Aliye Tür, 63 yaşındaki oğlu Mehmet Tür’ün yardımı ile tercihini yapmak için sandık başına gitti. Gazi Lisesinde oy kullanmaya gelen Aliye Tür, oğlunun yardımı ile merdivenleri çıkarak oy kullanacağı sandığa ulaştı. Aliye Tür, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada Türkiye’nin daha güzel ve daha feraha kavuşması için sandık başına geldiğini söyledi.


Oğlu Mehmet Tür ise annesinin 100 yaşında olduğunu ve oy kullanması için sandığa getirdiğini belirterek, Türkiye’nin geleceği ve refahı için kendisiyle beraber 100 yaşındaki annesini de sandığa getirdiğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    23°C
BATMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:49
  • Güneş :05:32
  • Öğle :12:26
  • İkindi :16:08
  • Akşam :19:00
  • Yatsı :20:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!