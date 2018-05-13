110 yaşındaki Alye nine ’Anneler Günü’nü kutladı

Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı köyünde kızının yanında yaşamını sürdüren Alye Turan, 1908 doğumlu olduğunu ancak nüfus cüzdanında doğum tarihi olarak 1919 yazıldığını belirtti. Arapça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua eden Turan, tüm kadınların da Anneler Günü’nü kutladı. Turan, "Allah çalışmalarını rast getirsin Erdoğan’ın. Allah her daim ona yüksek mertebe versin, kimsenin eli altına düşmesin. Allah Erdoğan’a zeval vermesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir talepte de bulunan Turan, tek isteğinin hacca gitmek olduğunu ve bu konuda Edoğan’dan destek istediğini söyledi.