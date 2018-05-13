Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 17:28

110 yaşındaki Alye nine ’Anneler Günü’nü kutladı

Batman’ın Gercüş ilçesine Bağlı Yolağzı köyünde 7 kızı ve yaklaşık 200 torunu olan 110 yaşındaki Alye Turan, tüm kadınların ’Anneler Günü’nü kutlayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dualar etti.

110 yaşındaki Alye nine ’Anneler Günü’nü kutladı

13 Mayıs 2018 17:28


Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı köyünde kızının yanında yaşamını sürdüren Alye Turan, 1908 doğumlu olduğunu ancak nüfus cüzdanında doğum tarihi olarak 1919 yazıldığını belirtti. Arapça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua eden Turan, tüm kadınların da Anneler Günü’nü kutladı. Turan, "Allah çalışmalarını rast getirsin Erdoğan’ın. Allah her daim ona yüksek mertebe versin, kimsenin eli altına düşmesin. Allah Erdoğan’a zeval vermesin" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir talepte de bulunan Turan, tek isteğinin hacca gitmek olduğunu ve bu konuda Edoğan’dan destek istediğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç