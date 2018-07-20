112’ye asılsız çağrılara 250 TL ceza

Yüzde 2’lik asılsız çağrı oranının günlük 80 vakaya denk geldiği belirtilirken, asılsız çağrılara 250 TL ceza uygulaması nedeniyle oranda düşüş olduğu belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezine özellikle telefonlarını test etmek amacıyla asılsız çağrıların düştüğü belirtilirken, gece saatlerinde çağrı oranının arttığı ve bu saatlerde arayanların sapıklar olduğu ifade edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Başhekimi Dr. Elif Seven, asılsız çağrılar nedeniyle gerçek anlamda acil müdahaleye ihtiyacı olanlara ulaşmada sorun yaşadıklarını söyledi. Dr. Seven, “Asılsız ihbar sayımız gecen sene yüzde 97 iken, bu sene yüzde 95’e düştü. Bakanlığımızın yaptığı projelerle, ‘Yaşama Yol Ver’ ile bu oranda düşüş sağlandı. Günde yaklaşık 4 bin çağrımız var. Bunların yüzde ikisi 80 vakaya denk geliyor. 80 vaka demek, 80 tane hastaya daha çabuk ulaşmamız demek. O açıdan ciddi bir düşüş olarak görüyoruz ve bunun daha da düşmesini amaçlıyoruz. Bunun için bakanlığımıza ve halkımıza büyük görevler düşüyor. Gereksiz yere aramamız gerekiyor ve gereksiz aramalar diğer ihtiyacı olan hastaya ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. O açıdan ciddi anlamda bu konuda destek vermemiz gerekiyor” dedi.

"Gece saatlerinde sapıkların araması artıyor"

Batman 112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız çağrılarda özellikle yeni telefon alanların telefonlarını test etmek amacıyla arama yaptığını belirten Dr. Elif Seven, “Yeni telefon alanlar, telefon test amaçlı ya da çocukların kullanımına bağlı arama yapıyor. Gece saatlerinde artıyor asılsız çağrı oranımız. Gereksiz aramalar, telefon testleri, köpeği ile ilgili soru soranlar, kedisi ile ilgili soru soranlar ya da ‘yemek istedim daha gelmedi’ diye arayanlar oluyor. Gece aramalarımız biraz daha fazla. Biraz daha muhabbet amaçlı arayan sapıklar oluyor. Yaptırım olarak da bakanlığımızın yaptığı yeni bir yaptırım var. Asılsız çağrılara 250 TL ceza verilecek bundan sonra. Bununla ilgili de bizler sistemimizi oluşturmaya başladık. Valilikler tarafından 250 TL’lik bir kesinti olacaktır asılsız çağrılara. Telefonlarımız belirli bir sayıda ve sıraya giriyor bu çağrılarımız. Asılsız çağrılarda sıralar daha da uzuyor. Telefonlarımızda çağrılarımızı karşılama oranımız uzuyor. Bu da hastaya gecikmemize sebep oluyor. Ciddi vakalara gecikmemize mahal veriyor. Bu bizim için en üzücü olan kısım" diye konuştu.