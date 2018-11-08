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15 mutfak tüpü ile tehlikeli yolculuk

Batman’da motosiklette mutfak tüpleri ile yolculuk yapan bir kişi görenleri hayrete düşürdü.

Batman'da motosiklette mutfak tüpleri ile yolculuk yapan bir kişi görenleri hayrete düşürdü.


Batman'da tüpçülük yapan bir kişinin, motosikletine taktığı 15 adet büyük mutfak tüpü ile trafikte ilerlemesi görenleri şaşkına çevirdi. Olay, Ziya Gökalp Mahallesi'nde gerçekleşti. Batman'ın en işlek caddesi olan Turgut Özel Bulvarı'nda 15 mutfak tüpü taşıyan sürücüyü görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşların korkulu bakışlarına aldırmadan ilerleyen ve tüpçülük yapan motosiklet sürücüsü, motosikletinin arka bölümüne taktığı 15 adet tüple tehlike saçtı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına bu anlar saniye saniye yansıdı.

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