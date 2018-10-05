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20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da durumundan şüphelenilerek durulan bir araçta yapılan aramada 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman'da durumundan şüphelenilerek durulan bir araçta yapılan aramada 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde 4 Ekim 2018 günü yapmış oldukları çalışmalarda durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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