Batman'da durumundan şüphelenilerek durulan bir araçta yapılan aramada 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde 4 Ekim 2018 günü yapmış oldukları çalışmalarda durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.