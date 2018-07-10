Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 14:02

20 yıldır yaşadığı mağara için imar başvurusu yapacak

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde Mehmet Tilki adlı vatandaş, 20 yıldır yaşadığı mağara için imar barışına başvuru yapacak.

20 yıldır yaşadığı mağara için imar başvurusu yapacak

10 Temmuz 2018 14:02


Ilısu Baraj suları altında kalacak olan tarihi Hasankeyf’te yaklaşık 20 yıldır mağarada yaşayan Mehmet Tilki (69) adlı vatandaş, mağaranın iskanı için imar barışına başvuru yapacağını belirtti. Dedesinin Osmanlı Devleti’nde posta olduğunu ve o dönemde ikamet etmesi için bu mağaranın kendisine verildiğini belirten Tilki, o zamandan bu yana mağarada yaşadıklarını ifade etti. Yaşadığı mağarasında televizyon, buzdolabı, vantilatör ve elektrikli aletleri bulunan Tilki, “İmar, iskan konusunda tabi devletimiz dahi iyi bu tür şeylerden anlıyor. Aşağı yukarı 20 senedir ben burada yaşıyorum, ikametgah etmişim. Devletimiz bir hak tanıyorsa alırız. Devletin vatandaşıyız biz. Devletin malı devlete kalıyor. Anayasaya uygunsa, yasalara uygunsa ve hak görüyorsa bize tabi alırız. Ama hak görmüyorsa, uygun değilse devletin malına biz zoraki alamayız. Öyle bir davamız, öyle bir zorbalığımız yoktur. Verirse ne ala, vermezse Allah razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, Allah iyi insanlarımızı başımızdan eksik etmesin ve büyüklerimiz daim olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
43
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç