25 yaşında 38 ameliyat geçirdi

Batman merkez Beşevler Mahallesi Komando Caddesi’nde ikamet eden evli ve bir çocuk babası Mehmet Özçelik’in yüzünün bir bölümü, 2009 yılında elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu parçalandı. Ölümden dönen Özçelik, şimdiye kadar 38 ameliyat geçirdiyse de yüzüne kavuşamadı. Tamamen iyileşmesi için 3 ameliyat daha geçirmesi gereken Özçelik, yardım bekliyor.

Yüzünün iyileşmesi için Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir doktorla irtibata geçtiğini anlatan Özçelik, “Uzun zamandır bu durumdayım, psikolojim bozuldu. İlk yıllarda kendimi eve kapatmıştım. Ne ailem, ne de arkadaşlarımla görüşemiyordum. Şimdi bir çocuğum var, onun için de olsa yüzümün düzeltilmesini istiyorum. Geçirdiğim 38 ameliyat sırtımda çok ağır bir yük oldu. Bir iki ameliyat daha olursam iyileşeceğime inanıyorum. Ameliyat için gereken para çok değil ama bizim durumumuz olmadığı için gerçekleştiremiyorum” dedi.

“Eşimi kaybetmek istemiyorum”

Eşi Bircan Özçelik ise, eşinin hayata adapte olamadığını anlatarak, “Ruh hali hiç iyi değil, yüzünün bu durumu nedeniyle dışarıdaki görüntülerden çok rahatsız oluyor. 38 ameliyat geçirdi ve bir nebze toparlanabildi. Ama bu kalan son 3 ameliyatı bizim için çok kritik ve çok maliyetli olduğu için bunu karşılayamıyoruz. Tüm kamu hastanelerinde başka türlü yüzünün iyileşemeyeceğini söylediler. Tek umudumuz Bodrum’daki doktor oldu. Bu ameliyatı yapabilecek hayırsever bir doktor da olabilir yeter ki yüzü düzelsin. Sadece 3 ameliyatı kalmış. Çünkü her bir bıçak biraz daha toparlanması demek. Eşim ve oğlumdan başka hiç kimsemiz yok ben eşimi kaybetmek istemiyorum. Onunla mutlu ve huzurlu yaşamak istiyorum” diye konuştu.