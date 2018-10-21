3 yıl önce elektrikle tanışan kadınlar, elektrikli ev aletleri istiyor

Batman'ın Sason ilçesinde mezralarına 3 yıl önce elektrik bağlanan kadınlar, şimdi de elektrikli ev aletleriyle tanışabilecekleri günü bekliyor.

Sason'un Çakırpınar köyüne bağlı Han, Gortil ve Vartanus mezralarında yaşayan kadınlar, henüz 3 yıl önce elektrikle tanıştı. Yıllarca karanlık olan mezraları elektrikle aydınlanan kadınlar, şimdi de elektrikli ev aletleriyle tanışacakları günü bekliyor. Hayatı boyunca çamaşır makinesi görmediğini belirten 7 çocuk annesi Makbule Duman (55), ilçenin en uzak mezralarından birinde yaşadığını ve ilçe merkezine bile hiç gitmediğini ifade etti. 3 yıl öncesine kadar gaz yağı yakarak evlerini aydınlattıklarını anlatan Duman, “3 yıl önce mezramıza elektrik bağlandı. Şimdi geç saatlere kadar ışıklarımız yanıyor. Köyümüze elektrik geldiği yılda köyümüzü ziyaret eden kaymakam köyden birisine televizyon hediye etti. Akşamları bütün köylü o televizyonun başında toplanarak geç saatlere kadar film ve haberleri izliyorduk. Şimdi köyde birçok evde televizyon var ama bayanların televizyonda gördüğü birçok elektrikle çalışan aletlerden hiç birimizin mutfağında yok. Evimizde serdiğimiz halıların üzerinde oturarak televizyon izliyoruz. Kanepe, koltuk da yok. İkinci el de olsa evinde bu aletleri kullanmayan varsa bizlere gönderirse çok seviniriz” dedi.