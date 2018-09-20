350 genç korucu olmak için spor mülakatına katıldı

Batman'ın Sason ilçesinde alınacak 90 kişilik korucu kadrosuna başvuruda bulunan 350 genç, spor mülakatlarına katıldı.

Sason Spor Salonunda düzenlenen spor mülakatında korucu adayları şınav ve mekik mülakatının ardından koşuya alındı. Spor mülakatı komisyon başkanlığını yürüten Sason Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, yapılacak mülakatların ardından en iyi olan gençlerimizden 90 kadrolu güvenlik korucusu alacaklarını belirtti. Komisyon tarafından belirtilen şartları taşlayanların arasından en iyi gençleri yapılacak olan mülakatların ardından komisyonun uygun gördüğü kişilere önceliği şehit yakınlarına verilmek şartıyla seçilecek genç korucuların kadroya alınacağını belirten Binbaşı Topal, seçil genç korucuların teröre karşı yürütülecek operasyon al faaliyetlilerde daha aktif olacaklarını söyledi. Binbaşı Topal, “Koruculuk başvurusunda bulunan 350 gencimizin arasından 90 kadrolu korucu seçeceğiz. Komisyonumuzun belirlediği standartları geçen korucu adaylarımız yapılacak olan sözlü mülakatların ardından şeffaf davranarak seçimimizi yapacağız. Korucularımız daha aktif ve teröre korku salacak gençlerden seçilecek. Bütün genç korucu adaylarımıza başarılar diliyorum” dedi.