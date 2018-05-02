38 kez ameliyat oldu, yüzü düzelmedi

Özçelik, tedavi olabilmek için yardım istedi.

Batman’da yaşayan evli ve bir çocuk babası Mehmet Vefaddin Özçelik’in (25) yüzünün yarısı 2009’da geçirdiği bir kaza sonucu zarar gördü. Bunun üzerine kaza geçirdiği yıldan bugüne 38 ameliyat geçiren Özçelik’in yüzü düzelmedi. Özçelik, tedavi olabilmek için yetkililerden ve iş adamlarından yardım istedi. Özçelik’in durumunu öğrenen ünlü sanatçı Haluk Levent, kendisine 13 bin TL yardımda bulunup, tedavi olacağı hastaneyle görüşerek 12 bin TL de indirim yaptırdı. Batman Valiliği ve Belediyenin 15’er bin TL yardımda bulunduğu Özçelik için valilik oluruyla hayırsever eğitimci Sibel Ayşe Yücel tarafından da yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde de 20 bin TL olmak üzere şuana kadar toplam 63 bin TL toplandı. Özçelik’in ameliyat olması 60 bin TL’ye daha ihtiyaç olduğu belirtildi.

"Oğlum yüzüme bakamıyor"

Zor günler geçirdiğini belirten Mehmet Özçelik, "2009 yılında tahlisiz kaza sonucu yüzümün yarısını kaybettim. Hacettepe Üniversitesinde 38 ameliyat geçirdim. 38 ameliyat geçirmeme rağmen yüzüm halen düzeltilmedi. Estetiksel açıdan değil de sağlık problemlerim ciddi anlamda devam ediyor. Ben tedavi olmak istiyorum, 10 yıldır tedavimi gerçekleştiremiyorum. Evlendim, çocuk sahibi oldum ve benim oğlum yüzüme bakmaktan korkuyor. Sokaklardaki çocuklar bile benden çekiniyor. Düzelmek istiyorum artık. Bunun için benim adıma bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyada tüm Türkiye’de yardım toplayabileceğiz. Sibel Ayşe Yücel adındaki eğitimcinin sayesinde 20 bin TL topladık. Daha sonra sanatçı Haluk Levent biraz destek çıktı ve onun sayesinde hastane biraz indirime gitti ve bir miktar nakdi yardım yaptı. İlimizin Valisi Ahmet Deniz destek vereceğini söyledi. Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy da bir miktar destek çıktı. Çıkarılan destekler şuan yetersiz. Ameliyat ücreti tamamlanmıyor" dedi.

Kamu hastanelerinde ameliyatının yapılamadığını anlatan Özçelik, "63 bin TL para biriktirdik. Ameliyat ücretinin yarısını bile tamamlayamadık. Para değil tedavi istiyorum. Ben engelliyim çalışamıyorum. Hayatımdan da endişe ediyorum" diye konuştu.