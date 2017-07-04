43 derecede asfalt serimi yapılıyor

Sıcaklığa aldırış etmeyen belediye ekipleri, asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfaltlama ekipleri, aralıksız sürdürdükleri çalışmalarda 43 dereceye varan sıcaklıkta asfalt serimi gerçekleştiriyor. Yaz dönemi hizmetlerinde aksama yaşanmaması için belediye ekipleri her türlü hava koşullarını değerlendirerek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Batman Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, kentteki önceliklerinin bozuk ve asfaltsız yolları onarmak olduğunu belirterek, yaz sıcağında da çalışmalara aralıksız devam ettiklerini bildirdi.