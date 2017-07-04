Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 12:42

43 derecede asfalt serimi yapılıyor

Hava sıcaklığının 43 dereceye ulaştığı Batman’da kayyum atanan belediyenin çalışmaları sürüyor.

43 derecede asfalt serimi yapılıyor

04 Temmuz 2017 12:42

Sıcaklığa aldırış etmeyen belediye ekipleri, asfalt çalışmalarına devam ediyor.


Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfaltlama ekipleri, aralıksız sürdürdükleri çalışmalarda 43 dereceye varan sıcaklıkta asfalt serimi gerçekleştiriyor. Yaz dönemi hizmetlerinde aksama yaşanmaması için belediye ekipleri her türlü hava koşullarını değerlendirerek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Batman Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, kentteki önceliklerinin bozuk ve asfaltsız yolları onarmak olduğunu belirterek, yaz sıcağında da çalışmalara aralıksız devam ettiklerini bildirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
43
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
BATMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:46
  • Güneş :04:52
  • Öğle :12:31
  • İkindi :16:24
  • Akşam :19:49
  • Yatsı :21:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!