500 TL için apartman basan şahıslar korku dolu anlara neden oldu

Batman'da iki yıl önce yalıtımını yaptıkları aile apartmanına gelerek 500 TL alacaklarının olduğunu savunan 3 kişi, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Apartman sakinleriyle tartışıp tehdit eden şahıslar, daha sonra silahla rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaraladı.

Olay, Batman merkez Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki yıl önce bir aile apartmanının dış yalıtımını yapan 3 kişi, apartmana gelerek 500 TL alacaklarının kaldığını ileri sürdü. Apartman sakinleri ise borçlarının olmadığını savundu. Bunun üzerine tartışma çıktı. Hararetli anların yaşandığı tartışmada şahıslar, apartman sakinlerine tehditler savurarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Apartman sakinlerinin kovaladığı şahıslardan biri araçtan inerek rastgele ateş açıp, ölüm tehditleri savurdu. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar sağa sola kaçışırken, olayda 2 kişi hafif yaralandı. Olay anı ise, bir vatandaşın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.