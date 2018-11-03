66 yaşındaki Dilşah teyzenin okuma azmi

Sadece Kürtçe konuşabilen Işık, eşinin ve çocuklarının ısrarı üzerine kursa başladı. Öğrenciler gibi tahtaya kalkan, ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenmek için gayret gösteren Işık, azmiyle herkese örnek oluyor.

Batman'da ikamet eden ve sadece Kürtçe konuşabilen 66 yaşındaki Dilşah Işık, okuma-yazma öğrenirken aynı zamanda Kuran-ı Kerim de okuyor. Öğrenciler gibi tahtaya kalkan, ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenmek için gayret gösteren Işık, azmiyle kurs arkadaşları ve öğretmenini şaşırtıyor. 13 çocuk annesi Işık, okuma yazma bilmediği için karşılaştığı sorunları da bu eğitimle aşmayı ümit ediyor.

“Okumanın yaşı yoktur”

Karşılaştığı sorunları aşmak için okuma öğrenmeye gelen Işık, “Hastaneye gitmek için telefonda arayan kişileri öğrenmek için Türkçe konuşmayı öğrenebilmek için bir de çocuklarımın isteğiyle buraya geldim. 66 yaşındayım okumak istiyorum. Kuran-ı Kerim de öğreniyorum. Okumanın yaşı yoktur. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Eşim okuma yazma öğrenmemi istiyor” dedi.

“Onunla gurur duyuyoruz”

Okuma-yazma öğretmeni Esen Cihan, “Dilşah teyze 66 yaşında. Mart ayından bu yana okuma-yazma kurslarımıza geliyor. Şu an 8 ayı buldu. Bayağı yol katlettik. Hikaye okuyoruz, yazı yazıyoruz. Dersimiz bittikten sonra Kuran-ı Kerim kursuna da gidiyor. Dilşah teyzenin eşi yaşlı çalışamıyor. 13 çocuğu var. 3 tanesi mesleğini eline almış bir tanesi üniversite okuyor. Biri doktor biri öğretmen biri de psikolog. Okumada yaşın olmadığını bize gösterdi. Çok güzel okuyor ve çok mutluyum. Onunla gurur duyuyorum. Okuma-yazma kursuna ilk başladığı gün sormuştum. ‘Neden okuma-yazma kursuna başladın?' diye. Bana verdiği cevap ise, ‘Eşimin ve çocuklarımın isteğiyle geldim. Hastaneye gittiğimde doktorumun ismini bilmek için gelen aramalarda kimin aradığını bilmek için ve bir yere gittiğim zaman kendi başımın çaresine bakmak istiyorum' demişti. Kendisi Türkçe konuşamadığı için belki bu sayede Türkçe konuşmayı da öğrenecektir. O yüzden okuma-yazma kursuna başlamış. Çok güzel de devam ettiriyoruz” diye konuştu.