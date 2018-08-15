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15 Ağustos 2018 12:03

ABD ürünü cep telefonunu çekiçle kırdı

ABD ürünlerine boykot çağrısı sonrası Batman’da bir vatandaş, kullandığı ABD markası cep telefonunu kırdı ve başka bir marka cep telefonu satın aldı.

ABD ürünü cep telefonunu çekiçle kırdı

15 Ağustos 2018 12:03


ABD’nin elektronik ürünlerine yönelik boykot çağrısına Batmanlılar da destek verdi. Celal Ayhan isimli vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot çağrısı üzerine kullandığı İphone marka cep telefonunu çekiçle kırdı. Her şeyiyle devletin yanında olduğunu söyleyen Ayhan, “Cumhurbaşkanımız Amerika’nın mallarına boykot koyduğu için ben de kullandığım İphone telefonumu kırıyorum ve bir daha kullanmamak şartıyla yeni telefon Samsung aldım. Artık bu telefonu kullanacağım. Devletimiz hiçbir zaman yalnız değildir. Her şeyimizle devletimizle beraberiz” dedi.



Telefoncu Apple ürünlerini satmıyor


Batman’ın en işlek yerlerinden olan Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir telefon mağazası da Apple ürünlerini satmama kararı aldı. Sahibi olduğu cep telefonu mağazasında Apple ürünlerini satmama kararı alan Talat Gül, “Cumhurbaşkanımızın çağrısına duyarsız kalmayarak mağazamızda Apple ürünlerinin satışını durdurduk. Şu anda Samsung ve başka ülkelerin ürünleriyle satışımızı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısını destekliyoruz halk olarak. Türkiye olarak yalnız değiliz, bu ürünleri satmayacağız” diye konuştu.




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