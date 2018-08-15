ABD ürünü cep telefonunu çekiçle kırdı

ABD’nin elektronik ürünlerine yönelik boykot çağrısına Batmanlılar da destek verdi. Celal Ayhan isimli vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot çağrısı üzerine kullandığı İphone marka cep telefonunu çekiçle kırdı. Her şeyiyle devletin yanında olduğunu söyleyen Ayhan, “Cumhurbaşkanımız Amerika’nın mallarına boykot koyduğu için ben de kullandığım İphone telefonumu kırıyorum ve bir daha kullanmamak şartıyla yeni telefon Samsung aldım. Artık bu telefonu kullanacağım. Devletimiz hiçbir zaman yalnız değildir. Her şeyimizle devletimizle beraberiz” dedi.

Telefoncu Apple ürünlerini satmıyor

Batman’ın en işlek yerlerinden olan Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir telefon mağazası da Apple ürünlerini satmama kararı aldı. Sahibi olduğu cep telefonu mağazasında Apple ürünlerini satmama kararı alan Talat Gül, “Cumhurbaşkanımızın çağrısına duyarsız kalmayarak mağazamızda Apple ürünlerinin satışını durdurduk. Şu anda Samsung ve başka ülkelerin ürünleriyle satışımızı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısını destekliyoruz halk olarak. Türkiye olarak yalnız değiliz, bu ürünleri satmayacağız” diye konuştu.