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27 Mayıs 2018 13:49

Ağaçtan düşen vatandaş hayatını kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde ağaçtan düşen emekli güvenlik korucusu Siracettin Barın hayatını kaybetti.

Ağaçtan düşen vatandaş hayatını kaybetti

27 Mayıs 2018 13:49


Olay, sabah saatlerinde Sason ilçesine bağlı Derince köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalı toplamak için evden ayrılan emekli güvenlik korucusu Siracettin Barın’dan (52) haber alamayan yakınları, köylülerle birlikte aramaya çıktı. Barın, bir ağacın altında hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Barın’ın ağaçtan düşerek, hayatını kaybettiği belirlendi.


Barın’ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.




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