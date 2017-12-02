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02 Aralık 2017 13:45

Aile boyu tehlikeli yolculuk

Batman’da 1 motosiklet üstünde 3’ü çocuk 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu görenleri hayretler içinde bıraktı.

Aile boyu tehlikeli yolculuk

02 Aralık 2017 13:45


Batman’da trafikte 2 çocuğunu önünde oturtup, eşi ve bir çocuğunu da arkasına alan motosikletli görenlerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Trafikte kendisi ve eşi ile birlikte 3 çocuğu ile aynı motosiklet üzerinde tehlikelere aldırmadan ilerleyen sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 5 kişilik bir aileyi motosiklet sırtında taşıyan sürücüyü görenler, ’aile boyu ölümüne yolculuk yapıyorlar’ demekten kendilerini alamadı.


Motosikletin yanında geçen bir otomobildeki vatandaş tarafından çekilen tehlikeli yolculuk pes dedirtti. Motosiklet sürücüsü görüntülendiğini fark etmesine rağmen aldırış etmeden yoluna devam etti.




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