AK Parti Sason kadın kolları ilçe kongresi yapıldı

Olağan kongresi yapıldı. Tek listeyle gidilen kongrede Zeynebe Bozkurt başkanlığa seçildi.

Sason Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongreye Ak Parti Sason İlçe Başkanı Avni Yıldırım, Ak Parti Batman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül, Batman İl Kadın Kolları Başkanı Mevlide Bilici, AK Parti Kozluk İlçe Başkanı Abdüllatif Baltaş, Hasankeyf İlçe Parti Başkanı Rustem Ayhan, Kazluk Kadın Kolları Başkanı Canan Işık Kurtboğan, Batman kadın kolları üyeleri ve Sason kadın kolları üyeleri katıldı. Kongrede açılış konuşmasını gerçekleştiren Ak Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım, Türkiye’de kadınların AK parti döneminde hak ettiği değeri bulduğunu belirterek “Ak Parti döneminde kadınlara verilen önem kat be kat artmıştır. Ak Parti çatısı altında üye olan 4 milyon kadın bulunmaktadır. Bizler bu ülkenin kalkınmasının ve medeni ülkeler arasındaki yerini almasının yolu kadınlardan geçtiğinin bilinci içerisindeyiz. Sason’da yapılan son seçimlerin tümünde partimiz başarısını hep yükseltmiş ve elde ettiği başarının kadınların özverili çalışmalarına borçlu olduğunun bilincindeyiz. 3 dönemdir ilçemizde Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığını başarıyla yürüten değerli başkanımız Muhsine Bozkurt ve ekibine çok teşekkür ederim. Başkanımızdan bundan sonrada destek bekliyoruz. Yılların kendisine verdiği başarıyı yeni ekibe de aktarmasını ve onları desteklemesini bekliyoruz. Yeni seçilecek olan kadın kolları başkanımıza ve ekibine de başarılar diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Zeynebe Bozkurt, Ak Parti Sason Kadın Kolları Başkanlığına seçildi. Kongrede Ak Parti Batman Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Bilici, eski Kadın Kolları Başkanı Muhsine Bozkurt’a teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Kongrede seçilen yeni Başkan Zeynebe Bozkurt, ise kendisini bu göreve layık gören delegelere teşekkür etti.