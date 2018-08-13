Ameliyattan korktuğu için 30 yıldır kitle ile yaşıyor

30 yıl önce gittiği hastanede boğazında bulunan ve hızla büyümeye başlayan halk dilinde guatr denilen tiroit bezinin alınması gerektiğini belirten doktorların ameliyat kararını korktuğu için kabul etmediğini belirten İbrahim Çetinkaya, “Ölmekten korktuğum için doktorların bana önerdiği ameliyatı yaptırmak istemedim. 18 çocuğum var. Bana bir şey olsaydı çocuklarımı kim büyütecekti. Ben 30 yıl önce guatrın büyümesi üzerinde hastaneye başvurdum, doktorlar ameliyat olamam gerektiğini söylediler. Çevrede ameliyatta boynumda bulunan ses tellerime zarar gelebileceği ve hatta boynumdaki damarlardan birinin kesilmesi durumunda ölebileceğimi söyleyenler oldu. Bende bana bir şey olmasından korktuğum için ameliyat olmayı kabul etmedim" dedi.

Büyük hastanelerde de yapılan ameliyat teklifini ağabeyinin kabul etmediğini söyleyen İbrahim Çetinkaya’nın kardeşi Hanifi Çetinkaya, "Bizim ve doktorların tüm ikna çabalarına rağmen ağabeyim ameliyattan korktuğu için bir türlü boynundaki kitleyi aldırmadı. Zaman zaman rahatsızlık duyduğunu belirtiyor ancak yine de ameliyat olmak istemiyor” diye konuştu.