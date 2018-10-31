Anadolu Üniversitesiyle 'Sergi Köprüsü' kuruldu

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Karma Sergi' öğrencilerin ilgisini topladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonunda gerçekleşen etkinlik, müzik bölümü öğretim üyelerinden Dr. İlhami Kaya'nın şefliğindeki öğrenci korosunun seslendirdiği şarkılarla başladı. Serginin açılışına Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Hasan Toğrul'un yanı sıra Batman Üniversitesi personeli, öğrencileri ve davetliler katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Toğrul, ‘‘Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş'un destek ve katkıları sayesinde Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi arasında bir ‘sergi köprüsü' kurmuş olduk. Öğrencilerimiz için bu serginin açılması oldukça önemlidir. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ederim.'' dedi.

Ayrıca açılış sonrası Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü atölyeleri gezilerek bölüm öğrencilerinin yaptığı çalışmalar yerinde izlendi. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile sanat alanında akademik bağı güçlendirmek ve öğrencilerin sanat anlayışlarına yeni bir pencere açması hedeflenen serginin 25 Ekim- 02 Kasım 2018 tarihleri arasında herkese açık olarak gezilebileceği bildirildi.