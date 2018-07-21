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21 Temmuz 2018 11:22

Angebire doldu taştı

Batman’da sıcaklıkların 47 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar piknik alanlarına akın etti.

Angebire doldu taştı

21 Temmuz 2018 11:22


Batman’nın Kozluk ilçesi Angebire mesire alanı hafta sonu termometrelerin 47 dereceyi göstermesiyle vatandaşların akınına uğradı. Sıcaklardan kaçan vatandaşlar piknik alanlarında, çocuklar ise oyun oynayarak vakit geçiriyor. Aileler mangal yaparak ve semaverde çay demleyerek gölgeliklerdeki serin havanın tadını çıkardı.


Sabahın erken saatlerinde Angebire’ye gelen Mete Arı, "Batman’ın sıcağından kaçıp serinlemek için buraya geldik. Bunaltıcı bir sıcak var. Sabah saat 07.00’da buraya serinlemek için geldik. Burası çok güzel" dedi.


Arkadaşlarıyla doyasıya yüzen Rojda Akalan, "Serinlemek için geldik. Yüzüyoruz, hava çok sıcak" diye konuştu.


Her sene ailesiyle piknik yapmaya gelen Emrah Düz, "Batman’dan geliyoruz. Hava çok sıcak merkezde piknik yapacağımız yerler yok. Her sene 10 defa ailemizle buraya gelip serinliyoruz" ifadelerini kullandı.


Suyun içinde serin havanın tadını çıkaran Berk Işık, "Serinlemek için geliyoruz. Havalar sıcak olduğundan dolayı arkadaşlarımızla burada eğleniyoruz" dedi.


Sıcak havalardan bunaldığını belirten Berna Demir ise, "Hava çok sıcak, bunaldık. Biraz gezmek, dolaşmak ve doğayla iç içe olmak için geldik. Doğayla resmen iç içeyiz bugün bizden mutlusu yok herhalde" şeklinde konuştu.




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