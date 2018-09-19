Anne ve 5 yaşındaki kızının yürek burkan dramı

Batman'ın Sason ilçesinde meme kanseri anne ile hem epilepsi hem de gelişim bozukluğu hastalığı olan kızının dramı yürek burkuyor. Bir taraftan yoksullukla boğuşan anne, diğer taraftan hastalıklarla mücadele etmeye çalışıyor.

Sason ilçesi Aşağı Mahalle'de ikamet eden meme kanseri Süreyya Şahin ile epilepsi ve gelişim bozukluğu hastası kızı Hiranur'un (5) dramı yürek burkuyor. Eşinden de ayrı olan Şahin, bir taraftan yoksullukla diğer taraftan da hastalıklarla mücadele ediyor. Kendinden vazgeçen Şahin, kızı için destek bekliyor. Kızının 8 aylıkken hastalığa yakalandığını belirten Şahin, “Sürekli ateşi vardı. Birçok hastaneye gittik ancak bir şeyinin olmadığını söylediler. Daha sonra ise İzmir'deki bir hastaneye yatırdılar. Yapılan tetkikler sonucunda kızımda beyin hasarı olduğunu söylediler. Ardından da hızla zayıflamaya başladı. Normal bir çocukken, hastaneden 5 kilogram olarak ayrıldık” dedi.

“Evladın göz önünde erimesi çok zor”

Hastaneden çıktıktan sonra kendileri için zor günlerin başladığını anlatan Şahin, “Durumu kabullenmek ve toparlanmak zor oldu. 2 yıl önce 3 ay hastanede kaldı. Keşke çocuğumu ayağa kaldırabilsem. O kadar zor ki insanın evladının gözünün önünde erimesi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yalnız başımayım. Devlet çocuğun mama ve bezini karşılıyordu. Ancak o da kesildi. Maaşını alıyorum artık. Bu sayede ayakta durmaya çalışıyoruz. Eşimle de ilişkimiz kalmadı. Çocuk da bu hale geldikten sonra eşimin desteği yok denecek kadar azaldı. Kendim de kanserim hastaneye yatmam gerekiyor. Fakat çocuğuma bakacak kimse olmadığı için tedavi olamıyorum. Çocuğum 5 yaşında olmasına rağmen emekleyemiyor, konuşamıyor, el ve ayaklarını kullanamıyor. Çocuğumun iyileşmesini, diğer çocuklar gibi koşup yürümesini istiyorum. En azından oturabilmesini istiyorum. Bunun için yardım bekliyorum” diye konuştu.