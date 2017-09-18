Arkadaşları Aybüke öğretmeni ‘Mağusa Limanı’ ile andı

Batman’ın Kozluk ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımıyla, Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılan törenle başladı. Bakanlar, konuşmaların ardından PKK’lı teröristlerce 9 Haziran’da şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın adı verilen okulu gezdi. Okulda, Aybüke öğretmenin arkadaşları, şehit öğretmeni çok sevdiği “Mağusa Limanı” adlı türküyü seslendirerek andı. Aybüke öğretmenin yerine okula müzik öğretmeni olarak atanan Merve Sırlan da türküye kemanla eşlik ederken, türkü sırasında duygu dolu anlar yaşandı.