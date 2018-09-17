Asayiş kontrollerinde ruhsatsız silah ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve mermi ele geçirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “14 Eylül 2018 günü Şafak Mahallesi'nde park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca 1 adet şarjör ele geçirilmiştir. 16 Eylül 2018 günü Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta 1 adet ruhsatsız tabanca bir adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirilmiştir. 16 Eylül 2018 günü durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ele geçirilmiştir. Şahıs gerekli idari işlemlerin ardından Çocuk Şube Müdürlüğünü teslim edilmiştir” denildi.