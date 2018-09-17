Asayiş kontrollerinde ruhsatsız silah ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “14 Eylül 2018 günü Şafak Mahallesi'nde park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca 1 adet şarjör ele geçirilmiştir. 16 Eylül 2018 günü Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta 1 adet ruhsatsız tabanca bir adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirilmiştir. 16 Eylül 2018 günü durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ele geçirilmiştir. Şahıs gerekli idari işlemlerin ardından Çocuk Şube Müdürlüğünü teslim edilmiştir” denildi.