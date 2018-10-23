‘Aşk bu mu?' izleyenleri kahkahaya boğdu

Batman'da Yasemin Öztürk ve Paşhan Yılmazel'in sergilediği “Aşk bu mu?” adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

Batman'da Yasemin Öztürk ve Paşhan Yılmazel'in sergilediği “Aşk bu mu?” adlı tiyatro oyunu Ahmet Güneştekin Kültür Merkezinde sergilendi. Oyuna, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yüzyıllar boyunca farklı düşünen, farklı hisseden ve farklı yaşayan kadın ve erkeklerin ilişkilerini ele alan oyunda olaylar eğlenceli bir şekilde sahneleniyor. Paşhan Yılmazel, Batman halkının tiyatroya sahip çıktığını, oyuna ilgi göstermelerinin muhteşem olduğunu belirterek Batman'ın tiyatro da bir tık daha önde olduğunu söyledi.

Batman'da üçüncü oyunlarının olduğunu söyleyen Yılmazel, “Batman'da bu üçüncü oyunumuz olacak. Önce ‘Karşı krallık' oynadık bugün de ‘Aşk bu mu?' oynayacağız. 3 ay önce de oynamıştık. Batman halkı bizi yalnız bırakmadı. Tiyatroya karşı muhteşem bir ilgi bu bizim için çok özeldi. İlk oyunumuza geldiğimiz de 500-600 kişi geri gitmek zorunda kalmıştı. Tekrar izlemeleri için yeniden sahne aldık bu yüzden çok mutlu olduk. Tiyatroya sahip çıkmaları oyuna ilgi göstermeleri bizim için muhteşemdi. Tekrardan gelip bu sahnenin keyfini yeniden yaşarız. Tiyatroda Batman bir tık daha öne geçti. Tabi ki her gittiğimiz yerde büyük bir ilgi ile karşılaşıyoruz. Tiyatroya herkes sahip çıkıyor ama Batman'daki bu yoğun izdiham var. Oyuna başlayamadık 10-15 dakika. Her tiyatronun muhakkak Batman durağı yapması gerektiğini anladım” dedi.

İzleyici Ülker Kahya, “Oyun çok güzeldi. Böyle aktivitelerin Batman'da olması çok güzel. Memnunuz inşallah devamı da gelir” diye konuştu.