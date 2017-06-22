Aybüke öğretmenin adı şehit edildiği caddeye verildi

Kozluk’ta, terör örgütü PKK mensuplarının İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık’ın makam aracını hedef aldığı sırada, olay yerinden 4 arkadaşıyla bindiği araçla geçerken, kurşunların hedefi olan şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın adı, görev yaptığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinin ardından, saldırının gerçekleştirildiği caddeye de verildi. Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, şehit öğretmenin adını yaşatma kararı aldıklarını belirterek, “Şehit kızımızın adını Kozluk var oldukça ilçemizde yaşatacağız. Şehit kızımızın adını belediye meclisi kararı ile şehit edildiği Hastane Caddesine verdik” dedi.