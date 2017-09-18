Aybüke öğretmenin yerine atanan Merve Sırlan:

Kozluk’ta geçtiğimiz eğitim ve öğretim sezonun sona erdiği gün teröristlerce şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın yerine atanan Müzik Öğretmeni Merve Sırlan, Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesinde göreve başladı. İlçeye Bursa’dan geldiğini ve bu okulu kendisinin tercih ettiğini belirten Sırlan, “Burada olmaktan çok mutluyum. Aybüke hocamın yapmak istediği şeyleri devam ettireceğim için çok heyecanlı ve gururluyum. Burası benim ilk görev yerim. Buraya gelmekle hiç olumsuz tepki almadım, herkes benimle gururlandı. Türkiye sınırları içerisindeki her yer bizim memleketimiz ve tüm çocuklar bizim çocuklarımız. Onlarla birlikte olmak beni çok mutlu edecek” dedi.

“Öğretmenlik endişeyle yapılmaz”

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu anlatan Sırlan, “Öğretmenlik korkuyla ya da endişeyle yapılacak bir meslek değildir. Bence kimse bundan korkmamalıdır. Bu zorunlu bir görev değil gönüllü bir meslektir. Kesinlikle saf duygularla yapılması gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.